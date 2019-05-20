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Яна Смердова вошла в число 20 сильнейших на Кубке Европы по спортивной ходьбе

09:20 | 20.05.2019 | Спорт

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Пенза, 20 мая 2019. PenzaNews. Пензенская спортсменка Яна Смердова финишировала 19-й на Кубке Европы по спортивной ходьбе, который завершился в городе Алитусе в Литве в минувшее воскресенье, 19 мая. Об этом сообщает пресс-служба Всероссийской федерации легкой атлетики.

Яна Смердова вошла в число 20 сильнейших на Кубке Европы по спортивной ходьбе. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Она преодолела дистанцию 20 км за 1 час 36 минут 40 секунд.

Первой с результатом 1 час 29 минут 48 секунд пришла представительница Литвы Живиле Вайцюкевичюте, второй — испанка Лаура Гарсиа-Каро, третьей — ее соотечественница Ракель Гонсалес.

Комментируя итоги кубка, Яна Смердова отметила, что получилось не все задуманное.

«Это был промежуточный старт в сезоне, и поэтому я думаю, что дальше будет лучше», — пояснила она.

Спортсменка добавила, что к молодежному чемпионату Европы будет готовиться в Пензе.

«На сборы не поедем. Дома и стены помогают», — сказала Яна Смердова.

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