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Мэр Пензы вместе с коллегами принял участие в велопараде

13:06 | 26.05.2019 | Спорт

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Пенза, 26 мая 2019. PenzaNews. Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев вместе с некоторыми коллегами из мэрии принял участие в велопараде, который прошел в районе улицы Окружной в рамках всероссийской акции в воскресенье, 26 мая.

Мэр Пензы вместе с коллегами принял участие в велопараде

Фото: Penza-gorod.ru

Собравшимся было предложено преодолеть более 5 км.

Маршрут пролегал по улицам Окружной, Карпинского, дороге-дублеру и улице Зеленодольской. Финиш состоялся вблизи спортивно-зрелищного комплекса «Дизель-Арена».

«Велосипед имеет огромное значение для экологии и качества жизни, к тому же помогает укрепить здоровье. Очень приятно видеть активных пензенцев, которые не испугались дождя и присоединились к массовому велозаезду по городу», — отметил Виктор Кувайцев.

Как сообщает пресс-служба администрации Пензы, всего участниками велопарада стали более 1 тыс. человек. По окончании заезда для них была проведена лотерея с розыгрышем призов.

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