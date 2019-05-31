В Каменке сделают футбольное поле с подогревом Спорт

Пенза, 31 мая 2019. PenzaNews. Футбольное поле с подогревом будет обустроено в Каменке Пензенской области. Об этом сообщил губернатор Иван Белозерцев.

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«По национальному проекту «Развитие физической культуры и спорта» […] у нас будут немалые средства на строительство и ремонт [спортобъектов]. В Каменке футбольное поле построим с подогревом. В Нижнем Ломове, в Никольске тоже планируем вложить деньги свыше 20 млн. рублей», — пояснил он в ходе встречи с игроками мини-футбольного клуба «Лагуна-УОР» в губернаторском доме в пятницу, 31 мая.

Глава региона отметил, что физкультурно-оздоровительный комплекс намечено возвести в Дальнем Арбеково.

Иван Белозерцев добавил, что по другой программе запланировано открыть спортивные площадки во всех районах Пензенской области, в том числе 11 в этом году.

«Проектно-сметная документация сейчас завершается. Построим. Уже земельные участки главы районов подготовили», — уточнил губернатор.