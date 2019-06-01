Около 2 тыс. человек стали участниками «Зеленого марафона» в «Спутнике» Спорт

Пенза, 1 июня 2019. PenzaNews. Около 2 тыс. жителей Пензенской области, по подсчетам организаторов, приняли участие в ежегодном забеге «Зеленый марафон» Сбербанка на набережной в микрорайоне «Город «Спутник» в Международный день защиты детей, 1 июня.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В ходе церемонии открытия заместитель управляющего Пензенским отделением Сбербанка Алексей Данилкин отметил, что для всех любителей спорта и сторонников здорового образа жизни марафон стал прекрасной возможностью приятно провести время.

«Сегодня первый день лета, так пусть же он запомнится вам замечательным праздником, который сегодня состоится. Отличного настроения!», — сказал он.

В свою очередь генеральный директор строительного холдинга «Термодом» Рафик Ибрагимов пожелал участникам приятно провести время в «Спутнике».

Затем исполняющая обязанности управляющего пензенского отделения Волго-Вятского главного управления Банка России Людмила Барбакова выразила мнение, что забег позволит участникам доказать свои возможности самим себе.

Кроме того, к собравшимся обратился заместитель министра физической культуры и спорта Пензенской области Сергей Никишин. Он поздравил всех присутствующих с Международным днем защиты детей и поблагодарил Сбербанк за ежегодное проведение «Зеленого марафона».

Также участников поприветствовали спортсменки мини-футбольного клуба «Лагуна-УОР» Мария Крупина, Мария и Екатерина Самойловы, а также бронзовый призер Олимпийских игр 2004 года по спортивной ходьбе Алексей Воеводин.

Затем состоялись старты для детей на 200 метров и для взрослых на 4 км 200 метров.

По окончании состязаний были объявлены итоги, лучшим участникам вручены призы.

В возрастной категории от 4 до 6 лет отмечены Кира Поддубная и Кирилл Тяпкин, от 7 до 9 лет — Елизавета Бардина и Макар Тюрин, от 10 до 13 лет — Варвара Митина и Владимир Ганькин.

Среди всех женщин победу одержала Анастасия Ермолаева, среди мужчин — Дмитрий Есаулов. Также награждены лучшие спортсмены среди сотрудников Сбербанка — Ирина Семенычева и Александр Воротынов.

Самой массовой признана команда детского сада «Спутник», наиболее многочисленной семьей-участницей — Овсянниковы. Самым младшим участником стала София Марушина, самым возрастным — Вячеслав Киларин.