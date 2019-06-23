Пензенец стал судьей всероссийской категории по рыболовному спорту Спорт

Пенза, 23 июня 2019. PenzaNews. Житель Пензенской области Владимир Люлин стал спортивным судьей всероссийской категории по рыбной ловле. Соответствующий приказ подписал министр спорта России Павел Колобков.

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Согласно документу, такая же квалификация по этому виду спорта присвоена еще двум судьям — Владимиру Семенову из Башкортостана и Евгению Турунцеву из Волгоградской области.

Всего же звания спортивных судей всероссийской категории получили более 80 человек из 30 регионов РФ.

Квалификационная категория «Спортивный судья всероссийской категории» присваивается гражданам РФ, уже имеющим звание судьи первой категории не ранее чем через 2 года с момента ее получения, либо судьям республиканской или всесоюзной категории сроком на 4 года.

Минспорта РФ принимает соответствующее решение по представлению органа исполнительной власти или федерального органа.