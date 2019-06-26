В Пензе на 81-м году жизни скончался тренер по плаванию Вячеслав Пономаренко Спорт

Пенза, 26 июня 2019. PenzaNews. Тренер отделения плавания пензенской областной специализированной школы олимпийского резерва водных видов спорта Вячеслав Пономаренко скончался на 81-м году жизни. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе регионального Минспорта.

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В ведомстве пояснили, что наставник занимался тренерской работой в учреждении на протяжении 46 лет, подготовив целую плеяду мастеров спорта, победителей и призеров чемпионатов и первенств СССР и России, а также международных соревнований.

«Пономаренко Вячеслав Семенович являл собой пример высокой работоспособности, скромности и порядочности. Всегда спокойный, доброжелательный, отзывчивый и внимательный — он пользовался уважением и любовью как среди коллег, так и среди спортсменов», — отметили в министерстве.

В пресс-службе уточнили, что прощание с покойным состоится в ритуальном зале областной больницы имени Н.Н. Бурденко в четверг, 27 июня, с 10.00 до 11.00.