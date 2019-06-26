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В Пензе на 81-м году жизни скончался тренер по плаванию Вячеслав Пономаренко

14:15 | 26.06.2019 | Спорт

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Пенза, 26 июня 2019. PenzaNews. Тренер отделения плавания пензенской областной специализированной школы олимпийского резерва водных видов спорта Вячеслав Пономаренко скончался на 81-м году жизни. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе регионального Минспорта.

В Пензе на 81-м году жизни скончался тренер по плаванию Вячеслав Пономаренко. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В ведомстве пояснили, что наставник занимался тренерской работой в учреждении на протяжении 46 лет, подготовив целую плеяду мастеров спорта, победителей и призеров чемпионатов и первенств СССР и России, а также международных соревнований.

«Пономаренко Вячеслав Семенович являл собой пример высокой работоспособности, скромности и порядочности. Всегда спокойный, доброжелательный, отзывчивый и внимательный — он пользовался уважением и любовью как среди коллег, так и среди спортсменов», — отметили в министерстве.

В пресс-службе уточнили, что прощание с покойным состоится в ритуальном зале областной больницы имени Н.Н. Бурденко в четверг, 27 июня, с 10.00 до 11.00.

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