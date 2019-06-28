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Мэр Пензы предложил принять программу по ремонту бассейнов в детсадах

14:06 | 28.06.2019 | Спорт

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Пенза, 28 июня 2019. PenzaNews. Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев предложил принять городскую программу, предусматривающую ремонт бассейнов в детских садах.

Мэр Пензы предложил принять программу по ремонту бассейнов в детсадах. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Восстановили все бассейны в школах, за исключением фасадов. По детским садам картина иная. В некоторых учреждениях они не работают около 15 лет, конструкции приходят в негодность», — отметил он в ходе 59-й очередной сессии гордумы в пятницу, 28 июня.

Виктор Кувайцев добавил, что необходимо проанализировать, какой объем ремонтных работ можно выполнить в 2020 году, а по каким объектам нужно готовить проектно-сметную документацию на реконструкцию.

«Услуга востребованная, охват детей занятиями растет. Как показатель — большая часть детей у нас умеют плавать», — сказал мэр Пензы.

Как сообщает пресс-служба городской администрации, в настоящее время требуют внимания бассейны на базе восьми детсадов. В школах все бассейны, кроме одного, который закрыт на ремонт, находятся в рабочем состоянии.

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