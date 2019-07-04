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Егор Павлов завоевал «золото» первенства Европы по плаванию

14:50 | 04.07.2019 | Спорт

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Казань, 4 июля 2019. PenzaNews. Пензенский спортсмен Егор Павлов в составе сборной России завоевал золотую медаль в эстафете четыре по 100 метров вольным стилем на первенстве Европы по плаванию, которое проходит в Казани.

Егор Павлов завоевал «золото» первенства Европы по плаванию. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В первый день соревнований капитан команды Егор Павлов стартовал в двух видах программы. На дистанции 50 метров баттерфляем он показал 14-й результат. Пензенец остался за чертой полуфиналистов, так как от страны могут квалифицироваться в последующие этапы только два участника, а он стал третьим.

В финале эстафеты Егор Павлов стартовал на заключительном этапе. Буквально на финишном касании он вырвал победу у итальянской команды, лидировавшей на всем протяжении заплыва.

Как сообщается на сайте центра спортивной подготовки региона, в составе национальной сборной на этих соревнованиях выступает еще один пензенский спортсмен Сергей Исаев. Всего в первенстве участвуют 523 спортсмена из 42 стран Европы — юниоры 15–18 лет и юниорки 14–17 лет.

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