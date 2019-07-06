EN
17:48:41 Суббота, 6 июля
Дольщики НКО в Пензе Возвращение к родным берегам Ремонт дорог ДТП в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!

Пензенский «Дизель» в числе 32 клубов примет участие в чемпионате ВХЛ

15:00 | 06.07.2019 | Спорт

Печать

Пенза, 6 июля 2019. PenzaNews. Пензенский «Дизель» в числе 32 клубов примет участие во всероссийских соревнованиях по хоккею среди мужских команд сезона 2019–2020 годов «ВХЛ – Кубок Шелкового пути».

Пензенский «Дизель» в числе 32 клубов примет участие в чемпионате ВХЛ. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Календарь и структуру состязаний разработала Высшая хоккейная лига совместно с Федерацией хоккея России.

Всего в предстоящем сезоне сыграют 26 клубов из России, три из Казахстана, два из Китая и один из Узбекистана.

Состав участников пополнили «Динамо» из Твери, «Номад» из Нур-Султана и «Хумо» из Ташкента. Вместо ХК «Саров» будет играть «Торпедо-Горький» из Нижнего Новгорода.

В связи с увеличением количества команд они распределены по двум конференциям и четырем дивизионам с учетом географического местоположения и транспортной логистики перемещений. «Дизель» попал в дивизион «В» конференции №1.

В регулярном чемпионате клубы проведут по 52 матча: по 26 — «дома» и в гостях. Он стартует 5 сентября в Караганде, а завершится 18 февраля.

Окончание сезона — решающий матч финала Кубка Петрова — запланировано на 30 апреля.

Загрузка...
Читайте также
Мэр Пензы ознакомился с ходом благоустройства территории в районе оборонительного вала Жительница Пензы лишилась 60 тыс. рублей, попавшись на уловку мошенницы
Мэр Пензы оценил ход работ по благоустройству двора на улице Аустрина В Пензе возбуждено дело по факту кражи металлических отбойников весом около тонны
В Никольском районе иномарка улетела в кювет, погиб пассажир В Пензе в ходе слета библиотек представлен новый проект «Созвучие имен»
Все новости
Актуальное

2007–2019 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама