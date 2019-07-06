Пензенский «Дизель» в числе 32 клубов примет участие в чемпионате ВХЛ Спорт

Пенза, 6 июля 2019. PenzaNews. Пензенский «Дизель» в числе 32 клубов примет участие во всероссийских соревнованиях по хоккею среди мужских команд сезона 2019–2020 годов «ВХЛ – Кубок Шелкового пути».

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Календарь и структуру состязаний разработала Высшая хоккейная лига совместно с Федерацией хоккея России.

Всего в предстоящем сезоне сыграют 26 клубов из России, три из Казахстана, два из Китая и один из Узбекистана.

Состав участников пополнили «Динамо» из Твери, «Номад» из Нур-Султана и «Хумо» из Ташкента. Вместо ХК «Саров» будет играть «Торпедо-Горький» из Нижнего Новгорода.

В связи с увеличением количества команд они распределены по двум конференциям и четырем дивизионам с учетом географического местоположения и транспортной логистики перемещений. «Дизель» попал в дивизион «В» конференции №1.

В регулярном чемпионате клубы проведут по 52 матча: по 26 — «дома» и в гостях. Он стартует 5 сентября в Караганде, а завершится 18 февраля.

Окончание сезона — решающий матч финала Кубка Петрова — запланировано на 30 апреля.