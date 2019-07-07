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Мокшанцев, Андриянов и Марченко вошли в состав пензенского «Дизеля»

17:03 | 07.07.2019 | Спорт

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Пенза, 7 июля 2019. PenzaNews. Руководство пензенского профессионального хоккейного клуба «Дизель» подписало контракты с игроками Александром Мокшанцевым, Антоном Андрияновым и Владимиром Марченко. Об этом сообщил главный тренер команды Алексей Ваулин.

Мокшанцев, Андриянов и Марченко вошли в состав пензенского «Дизеля». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Вернулся Александр Мокшанцев, наш пензенский воспитанник. Из пермского «Молота-Прикамье» взяли Антона Андриянова — качественный центральный нападающий, думаем, сможет нас усилить. Вернули защитника Владимира Марченко, еще одного пензенского хоккеиста. Он не только надежен в обороне, но и хорошо подключается к атаке», — сказал наставник клуба.

Он отметил, что планируется принять в состав еще трех–четырех новых игроков.

Алексей Ваулин уточнил, что несколько хоккеистов уже находятся на просмотре, сообщает пресс-служба клуба.

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