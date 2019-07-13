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На спартакиаде инвалидов в Йошкар-Оле Пензенскую область представят 14 человек

10:43 | 13.07.2019 | Спорт

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Йошкар-Ола, 13 июля 2019. PenzaNews. Делегация Пензенской области в составе 14 человек, сформированная из воспитанников областной спортивно-адаптивной школы, прибыла на финальные соревнования III всероссийской летней спартакиады инвалидов в Марий Эл.

На спартакиаде инвалидов в Йошкар-Оле Пензенскую область представят 14 человек. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщает пресс-служба регионального Минспорта, в состав сборной вошли воспитанники тренеров Николая Пономаренко и Галины Морозовой в отделениях плавания и легкой атлетики. Делегацию возглавляет заместитель директора школы Михаил Алубин.

По данным республиканского министерства молодежной политики, спорта и туризма, спартакиада проходит в Йошкар-Оле с 12 по 20 июля. Непосредственно состязания начнутся в воскресенье, 14 июля. До это дня спортсменам предстоят тренировки, для них организована культурная программа.

Финальные соревнования пройдут среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата, слепых, глухих, спортсменов с интеллектуальными нарушениями и с церебральным параличом. Предусмотрено семь дисциплин — бочча, легкая атлетика, настольный теннис, плавание, голбол, дзюдо, футбол семь на семь.

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