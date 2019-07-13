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В Кузнецкой школе оборудуют площадку для сдачи ГТО

13:14 | 13.07.2019 | Спорт

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Кузнецк, 13 июля 2019. PenzaNews. Спортивная площадка, предназначенная для выполнения нормативов всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), будет оборудована на территории школы №15 в Кузнецке Пензенской области.

В Кузнецкой школе оборудуют площадку для сдачи ГТО. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Там расположат три горизонтальные гимнастические скамьи, две лавочки с измерительной линейкой, помост с платформой, мишени на стойках, несколько уличных тренажеров, рукоходы, турники, шведскую стенку, баскетбольный щит с кольцом, велотренажер и информационную стойку.

В основание площадки будет уложена травмобезопасная резиновая плитка.

Сейчас на территории школы ведутся подготовительные работы.

Как сообщает пресс-служба администрации Кузнецка, спортивной городок будет создан в рамках реализации национального проекта «Демография» и регионального проекта «Спорт — норма жизни». Оборудование закупят за счет средств федерального бюджета.

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