В Пензе объявлен прием заявок на участие в мероприятии «Сурский герой» Спорт

Пенза, 27 июля 2019. PenzaNews. Министерство физической культуры и спорта Пензенской области объявило прием заявок на участие в мероприятии «Сурский герой – 2019», посвященного Дню физкультурника, в рамках которого предполагается преодоление естественных преград и искусственных препятствий на дистанции протяженностью около 1,7 км.

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Как указано в положении, регистрация участников начнется на площади перед планетарием в центральном парке культуры и отдыха имени В.Г. Белинского в Пензе в 9.00 воскресенья, 11 августа.

Церемония открытия запланирована на 10.00, а подведение итогов — на 15.00.

Примерный перечень видов испытаний, которые будут предложены участникам, насчитывает около 20 позиций, в их числе — проход по бревну, кантовка автомобильных шин, веревочная переправа и другие.

При этом оргкомитет оставил за собой право изменить протяженность трассы и виды испытаний без предварительного предупреждения.

Прием заявок на участие будет завершен 9 августа. Помимо заполнения необходимых документов, предусмотрено внесение участниками регистрационных взносов.