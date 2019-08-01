Пенза 23–27 августа примет Кубок России по спортивной гимнастике Спорт

Пенза, 1 августа 2019. PenzaNews. Кубок России по спортивной гимнастике пройдет в Пензе с 23 по 27 августа.

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Соревнования, которые станут основным этапом отбора на чемпионат мира в Штуттгарте, состоятся во дворце спорта «Буртасы».

Как отмечается на сайте учреждения, на Кубке России выступят звезды российской гимнастики — Артур Далалоян, Никита Нагорный, Давид Белявский, Ангелина Мельникова, а также Денис Аблязин и Алия Мустафина, представляющие Пензенскую область. Помимо них, от региона в состязаниях примут участие Григорий Климентьев, Олег Ступкин, Ильдар Юскаев, Наталья Капитонова, Елизавета Володина и Ульяна Перебиносова.

Ожидается, что Кубок России даст возможность спортсменам из резерва проявить себя.