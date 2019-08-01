В преддверии Дня физкультурника во всех районах Пензы пройдут соревнования Спорт

Пенза, 1 августа 2019. PenzaNews. Соревнования, посвященные Дню физкультурника, который отмечается в России во вторую субботу августа, пройдут во всех районах Пензы в рамках спартакиады трудовых коллективов предприятий, организаций и учреждений города.

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В пятницу, 2 августа, команды 15 предприятий поборются за победу в Первомайском районе на базе кадетской школы №46, еще девять — в Железнодорожном на территории школы № 66.

На следующий день работники 10 организаций Октябрьского района будут состязаться в гимназии №13, сотрудники 16 компаний и учреждений Ленинского района — в школе №58.

В программу включено пять видов спорта — мини-футбол, волейбол, шахматы, дартс и настольный теннис.

По данным мэрии, 10 августа на Олимпийской аллее состоится спортивно-массовая акция, принять участие в которой смогут все желающие.