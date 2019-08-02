Пензенские спортсмены поборются за победу на спартакиаде по триатлону Спорт

Чебоксары, 2 августа 2019. PenzaNews. Сборная Пензенской области наряду с командами еще 21 региона страны примет участие в финальных соревнованиях по триатлону IX летней спартакиады учащихся России, которая состоится в Чебоксарах с 6 по 9 августа.

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Они проводятся среди спортсменов 15–17 лет, имеющих подготовку не ниже второго разряда. В составе команды Пензенской области будут выступать, в частности, Владимир Канайкин, Кирилл Калашников, Александр Люльков, Каролина Лисицкая, Анна Малышева и Арианна Блясова.

Личное первенство в спринте состоится 7 августа для юношей и девушек раздельно, на следующий день пройдет эстафета среди смешанных групп из четырех человек.

Общий зачет среди субъектов РФ определяется по наибольшей сумме очков, полученных за места, занятые всеми участниками в личных состязаниях, сообщается на сайте областной спортшколы олимпийского резерва водных видов спорта.