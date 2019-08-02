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Пензенские спортсмены одержали победу в эстафете на ЧР по триатлону

12:22 | 02.08.2019 | Спорт

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Рыбинск, 2 августа 2019. PenzaNews. Пензенские спортсмены стали победителями эстафеты на чемпионате России по триатлону, который состоялся на базе центра лыжного спорта «Демино» в Рыбинском районе Ярославской области.

Пензенские спортсмены одержали победу в эстафете на ЧР по триатлону. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Согласно итоговому протоколу, Дмитрию Эсаулову, Андрею Алыпову и Александру Брюханкову суммарно потребовался 1 час 7 минут и 16 секунд на преодоление испытаний. Каждый из них проплыл 0,3 км, принял участие в велогонке на дистанции 8 км и пробежал 2 км.

Второе место с отставанием менее чем в 4 секунды заняла команда Москвы в составе Тимофея Меркулова, Павла Самохина и Андрея Брюханкова.

«Бронзу» завоевали представители Санкт-Петербурга Михаил Антипов, Богдан Коваленко и Денис Селиверстов, которые отстали от лидеров почти на 40 секунд.

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