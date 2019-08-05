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Пензенский «Дизель» одержал вторую победу в Тамбове

08:47 | 05.08.2019 | Спорт

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Пенза, 5 августа 2019. PenzaNews. Пензенский хоккейный клуб «Дизель» одержал победу в третьем матче предсезонного турнира на призы администрации Тамбовской области.

Пензенский «Дизель» одержал вторую победу в Тамбове. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В ходе встречи с воронежским «Бураном», состоявшейся в минувшее воскресенье, 4 августа, подопечные Алексея Ваулина обыграли соперника со счетом 6:4.

В первом периоде в составе пензенской команды отличились Никита Демин, Никита Ли и Владислав Барулин.

Во втором отрезке матча «Буран» нанес ответные удары — точны на реализации были Даниил Гловацкий и Владислав Рыбаков. У «Дизеля» забил Антон Андриянов.

В заключительном периоде шайбу в ворота соперника отправили хоккеисты «Бурана» Павел Антипов и Александр Чиглинцев, за пензенцев забросили Данила Попов и Давид Думбадзе, сообщает пресс-служба клуба.

Предсезонный турнир на призы администрации Тамбовской области стартовал в Тамбове 1 августа.

«Дизель» провел свой первый матч с хозяевами льда 2 августа. ХК «Тамбов» одержал победу со счетом 3:0.

3-го числа пензенцы обыграли ХК «Торпедо-Горький» из Нижнего Новгорода с результатом 3:1.

5 августа подопечные Алексея Ваулина проведут последний матч в рамках турнира. Их соперником станет «Динамо» из Твери.

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