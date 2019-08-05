Пензенский «Дизель» завершил предсезонный турнир в Тамбове поражением Спорт

Тамбов, 5 августа 2019. PenzaNews. Пензенский «Дизель» проиграл со счетом 2:6 хоккейному клубу «Динамо» из Твери последний матч предсезонного турнира на призы администрации Тамбовской области, который состоялся на льду арены «В Радужном» в понедельник, 5 августа.

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Счет открыл капитан тверской команды Иван Иванов. Результативным броском ответил пензенский нападающий Сергей Колесников.

Во втором игровом отрезке дважды отличился динамовец Семен Баринов, одну шайбу на свой счет записал Федор Гусынин. Пензенцы не забили ни одной шайбы.

В заключительной трети матча Александр Петрунин двумя точными бросками увеличил разрыв до пяти очков. Отставание сократил Данила Попов.

Как сообщает пресс-служба профессионального хоккейного клуба «Дизель», по итогам всех встреч пензенские хоккеисты одержали две победы и потерпели два поражения, забросив 11 и пропустив 14 шайб.

После матча команда получит два выходных.

С 8 августа тренировки будут возобновлены в обычном режиме. Игроки начнут подготовку к традиционному «Кубку «Дизеля», который пройдет в Пензе с 14 по 18 августа.