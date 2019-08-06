В Пензе намеченную на 10 августа спорткцию перенесут с Олимпийский аллеи в «Рубин» Спорт

Пенза, 6 августа 2019. PenzaNews. Массовая акция в честь Дня физкультурника, которую планировалось провести на Олимпийской аллее в Пензе в предстоящую субботу, 10 августа, состоится во дворце спорта «Рубин» в связи с погодными условиями.

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Как сообщили ИА «PenzaNews» в горспорткомитете, часть заявленных мероприятий организовать в помещении не представляется возможным, в связи с чем они будут отменены, в частности, не состоится массовый заезд на велосипедах, самокатах и гироскутерах.

Вместе с тем, по данным мэрии Пензы, в «Рубине» будут предусмотрены: площадка по апробации всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», электронный лабиринт с элементами спортивного ориентирования, веселые старты, игры в настольный теннис и дартс.

Также запланирована торжественная часть. Горожане, внесшие вклад в развитие, пропаганду и популяризацию физической культуры и спорта, будут награждены благодарностями и почетными грамотами мэра и главы Пензы.

Кроме того, планируется вручение знаков отличия «ГТО».

В завершение мероприятия среди участников будет проведена лотерея с розыгрышем абонементов на посещение спортобъектов Пензы.