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Команда Пензенского РУ АО «Транснефть – Дружба» отличилась на корпоративной спартакиаде

19:12 | 06.08.2019 | Спорт

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Пенза, 6 августа 2019. PenzaNews. Команда Пензенского районного управления (РУ) АО «Транснефть – Дружба» отличилась на спартакиаде среди работников предприятия по летним видам спорта, которая проводилась в Брянске.

Команда Пензенского РУ АО «Транснефть – Дружба» отличилась на корпоративной спартакиаде

Фото: пресс-служба АО «Транснефть – Дружба»

В состязаниях приняли участие 150 сотрудников — победители отборочного этапа из всех структурных подразделений предприятия: Мичуринского, Куйбышевского, Пензенского районных управлений, а также объединенная команда «Брянский регион». В нее вошли представители аппарата управления, Брянского РУ и производственно-эксплуатационного управления.

Пензенцы одержали победу по итогам соревнований по шахматам, которые проводились в спортпарке «Варяг». Кроме того, они трижды поднимались на высшую ступень пьедестала почета в спортивно-оздоровительном комплексе «Брянск», где состязались пловцы. Сотрудникам Пензенского РУ не было равных среди мужчин первой возрастной группы на дистанции 100 метров, среди женщин второй группы в заплыве на 50 метров, а также в эстафете.

Лучшими баскетболистами стали представители команды «Брянский регион». Они же завоевали «золото» в мини-футболе, беге на 800 метров, женском плавании на 50 метров в первой возрастной группе и на этой же дистанции в мужском плавании среди спортсменов старше 35 лет.

Специалисты Мичуринского РУ заняли первое место в волейболе и стали абсолютными лидерами в бильярде в личном зачете и в парах.

Представители Куйбышевского РУ опередили соперников в забегах на 100, 200 и 400 метров, в легкоатлетической эстафете, а также оказались сильнейшими в парных и женских соревнованиях по настольному теннису. По сумме баллов они заняли первое место в общекомандном зачете.

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