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Щеглов и Ермолаев представят Пензенскую область на Всемирных играх полицейских и пожарных

15:28 | 08.08.2019 | Спорт

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Пенза, 8 августа 2019. PenzaNews. Павел Щеглов и Александр Ермолаев представят Пензенскую область на Всемирных играх полицейских и пожарных (World Police and Fire Games) в китайском городе Чэнду.

Щеглов и Ермолаев представят Пензенскую область на Всемирных играх полицейских и пожарных

Фото: 58.мвд.рф

Как сообщает пресс-служба регионального управления министерства внутренних дел России, начальник отдела МВД РФ по Мокшанскому району подполковник полиции Павел Щеглов выступит в трех дисциплинах — пауэрлифтинге, жиме лежа и дзюдо в весовой категории свыше 100 кг.

Ранее Павел Щеглов уже принимал участие в данных соревнованиях. Он является трехкратным победителем Всемирных игр полицейских и пожарных.

Командир отряда специального назначения «Гром» управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Пензенской области подполковник полиции Александр Ермолаев поборется за победу в дзюдо в весовой категории до 90 кг.

Всемирные игры полицейских и пожарных в Китае официально стартуют 8 августа, церемония их закрытия состоится 18-го числа.

Предполагается, что в соревнованиях примут участие стражи порядка и спасатели из 80 стран мира. Победители будут определены в 54 видах спорта.

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