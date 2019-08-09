В Пензе отметили вклад людей, развивающих спорт и физкультуру Спорт

Пенза, 9 августа 2019. PenzaNews. Жители Пензенской области, вносящие вклад в развитие спорта и физкультуры, награждены в ходе торжественного мероприятия в филармонии.

Фото: Pnzreg.ru

Оно состоялось накануне Дня физкультурника, который будет отмечаться в предстоящую субботу, 10 августа.

Нагрудный знак и удостоверение, свидетельствующее о присвоении звания заслуженного тренера России, вручены доценту Пензенского государственного университета Александру Луткову.

Почетной грамоты министерства спорта России удостоен заместитель директора спортшколы олимпийского резерва по гимнастике имени Н.А. Лавровой Дмитрий Тургенев.

Благодарность ведомства объявлена тренеру центра развития футбола «Зенит» Владимиру Марееву.

Регалии заслуженных работников физической культуры и спорта Пензенской области вручены председателю клуба «Урожай» Татьяне Кондраковой и директору дворца спорта «Рубин» Михаилу Ревунову.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, в ходе торжественного собрания также были отмечены лучшие тренеры спортшкол региона.