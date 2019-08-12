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За кубок «Дизеля» в Пензе поборются пять команд

15:57 | 12.08.2019 | Спорт

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Пенза, 12 августа 2019. PenzaNews. Пять команд станут участниками предсезонного турнира «Кубок «Дизеля», который пройдет на льду спортивно-зрелищного комплекса «Дизель-Арена» в Пензе с 14 по 18 августа.

За кубок «Дизеля» в Пензе поборются пять команд. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В их числе — пензенский хоккейный клуб «Дизель», нижегородский «Торпедо-Горький», воронежский «Буран», а также команды «Тамбов» и «Рязань».

В первый день соревнований встретятся «Буран» и «Торпедо-Горький», «Дизель» и «Рязань». Во второй сильнейших будут выявлять «Рязань» и «Торпедо-Горький», «Дизель» и «Тамбов». В третий соперниками станут «Рязань» и «Буран», «Тамбов» и «Торпедо-Горький». В четвертый на льду сразятся «Рязань» и «Тамбов», «Дизель» и «Буран», а в пятый «Буран» и «Тамбов», «Дизель» и «Торпедо-Горький».

Матчи с участием пензенского клуба в будние дни будут начинаться в 19.00, в выходные — в 17.00.

Как сообщил ИА «PenzaNews» пресс-атташе «Дизеля» Филипп Митрофанов, стоимость билетов на игры с участием хозяев турнира, как и годом ранее, составит 200 рублей, остальные встречи можно будет посетить бесплатно.

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