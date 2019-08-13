Пенза примет международный турнир по теннису Спорт

Пенза, 13 августа 2019. PenzaNews. Женский международный турнир «Penza Cup – 2019» пройдет на базе спортивно-оздоровительного комплекса «Семейный» в Пензе с 26 августа по 1 сентября.

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В оргкомитет поступило 320 заявок на участие от теннисисток, представляющих Россию, Румынию, Грузию, Великобританию, Турцию, Сербию, Норвегию, Чили, Францию, Испанию, Хорватию, Мексику, Узбекистан, Швейцарию, Италию, Украину, Казахстан, Белоруссию и Венесуэлу.

Ожидается, что за победу поборется и уроженка Пензенской области Софья Смагина, которая живет и тренируется в США.

Соревнования будут проводиться под эгидой Международной федерации тенниса.

Призовой фонд турнира составит 25 тыс. долларов. Специально для соревнований в Никольске изготовлен хрустальный трофей в виде ракетки.

Параллельно в СОК «Семейный» при поддержке Европейской федерации тенниса состоится детский турнир «Junior Penza Cup». Борьбу за победу будут вести 64 юных спортсмена из России, Кипра, Армении и Франции, сообщается на сайте центра спортивной подготовки Пензенской области.