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Пензенская «Лагуна-УОР» начнет ЧР домашним матчем с «Норманочкой»

15:43 | 13.08.2019 | Спорт

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Пенза, 13 августа 2019. PenzaNews. Пензенский женский мини-футбольный клуб «Лагуна-УОР» проведет игры первого тура чемпионата России в конференции «Запад» с «Норманочкой» из Нижегородской области 18 и 19 октября.

Пензенская «Лагуна-УОР» начнет ЧР домашним матчем с «Норманочкой». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В соответствии с календарем игр, во втором туре пензенские спортсменки продолжат домашнюю серию 25 и 26 октября с действующими чемпионками России — «Авророй» из Санкт-Петербурга.

15 и 16 ноября «Лагуна-УОР» проведет выездные матчи с «МосПолитехом», а 22 и 23 ноября в качестве хозяйки паркета встретится с клубом «Снежана-Котельники» из Московской области.

Матчи пятого тура пензенская команда вновь сыграет на выезде. 29–30 ноября футболисткам предстоят встречи с «ОрелГУ».

Выездная серия продолжится в Нижегородской области с местной «Норманочкой» 20 и 21 декабря и в северной столице России с «Авророй» 17–18 января.

Восьмой тур «Лагуна-УОР» проведет дома с «МосПолитехом» 21 января и 1 февраля, а девятый — на выезде со «Снежаной-Котельники» 7 и 8 февраля.

Заключительные матчи первого этапа состоятся 14 и 15 февраля в Пензе с «ОрелГУ».

Во втором этапе чемпионата России участие смогут принять команды, занявшие с первого по четвертое места в конференциях «Запад» и «Восток», сообщает пресс-служба мини-футбольного клуба «Лагуна-УОР».

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