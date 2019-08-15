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В Пензе 18 августа пройдет фестиваль по гиревому спорту

11:40 | 15.08.2019 | Спорт

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Пенза, 15 августа 2019. PenzaNews. Фестиваль по гиревому спорту пройдет на территории парка «Дружба» в микрорайоне Заря города Пензы в предстоящее воскресенье, 18 августа.

В Пензе 18 августа пройдет фестиваль по гиревому спорту. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщает пресс-служба мэрии, организатором соревнований выступит областное отделение Русского географического общества (РГО).

К участию в состязаниях приглашены мужчины и женщины в возрасте от 23 лет и старше.

При наличии соответствующей квалификации или специального разрешения врача при допуске главной судейской коллегии дополнительно побороться за звание сильнейшего смогут дети и юниоры.

Ожидается, что фестиваль по гиревому спорту объединит представителей Пензенской, Ульяновской и Саратовской областей, а также Мордовии.

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