«Дизель» в Пензе обыграл «Тамбов» Спорт

Пенза, 16 августа 2019. PenzaNews. Пензенский хоккейный клуб «Дизель» одержал победу со счетом 2:1 над командой «Тамбов» во втором матче предсезонного турнира «Кубок «Дизеля», который состоялся вечером в минувший четверг, 15 августа.

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В первом периоде вратари часто вступали в игру, спасая свои ворота от шайб. Никому из соперников не удалось открыть счет.

Под конец следующего игрового отрезка хозяева льда дважды оставались в большинстве. Если в первом случае тамбовчанам удалось выстоять, то вторая двухминутка завершилась голом Антона Андриянова. После этого увеличить преимущество мог Павел Медведев, но реализовать возможность он не сумел.

В заключительном периоде в затяжной атаке «Дизеля» Давид Думбадзе переправил шайбу в сетку после броска Владимира Марченко. За полминуты до финальной сирены Эдуард Васильев забросил ответную в ворота пензенской команды, когда на поле вышел шестой полевой игрок.

Как сообщает пресс-служба пензенского хоккейного клуба, в субботу, 17 августа, «Дизель» встретится с ХК «Буран».