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Пензенский губернатор открыл теннисный турнир и сам вышел на корт

13:34 | 17.08.2019 | Спорт

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Пенза, 17 августа 2019. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев принял участие в торжественном открытии двухдневных соревнований по теннису «Кубок единства – 2019», которые организованы на базе спортивно-оздоровительного комплекса «Семейный» в поселке Ахуны в субботу, 17 августа.

Пензенский губернатор открыл теннисный турнир и сам вышел на корт

Фото: Pnzreg.ru

«Мне приятно видеть среди участников наших друзей из Саранска, Ульяновска, Саратова, Рязани, Москвы», — сказал он, выразив надежду на то, что география турнира с каждым годом будет расширяться.

Иван Белозерцев пояснил, что дал поручение на регулярной основе проводить региональные теннисные турниры.

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«Я верю, что мы воспитаем новых ярких звезд спорта, которые будут отстаивать честь страны на международных соревнованиях. База для этого в Пензенской области есть», — отметил глава региона.

Как сообщает пресс-служба облправительства, губернатор вручил благодарности людям, внесшим значительный вклад в развитие тенниса, после чего сам взял в руки ракетку и вышел на корт.

В соответствии с положением, турнир «Кубок единства – 2019» проводится среди ветеранов. В нем участвуют женщины и мужчины в возрасте 35 лет и старше.

Согласно данным федерации тенниса Пензенской области, губернатор Иван Белозерцев и руководитель исполкома реготделения партии «Единая Россия» Юрий Дворянинов претендуют на победу в категории, в которой возраст участников в сумме превышает 110 лет.

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