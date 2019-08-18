Юная пензенская шахматистка примет участие в первенстве Европы в Лондоне Спорт

Томск, 18 августа 2019. PenzaNews. Пензенская спортсменка Виктория Батарова вошла в состав юношеской сборной России по шахматам среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата (ПОДА) и примет участие в первенстве Европы, которое пройдет в Лондоне в ноябре. Об этом ИА «PenzaNews» сообщил председатель правления региональной общественной организации инвалидов-спортсменов «Поволжье», руководитель областной федерации спорта лиц с ПОДА Владимир Новиков.

Фото: Наталья Кошкина

По его словам, возможность проявить себя на таком высоком уровне стала результатом удачного выступления на первенстве России среди лиц с ПОДА, которое завершилось в Томске.

«Виктория Батарова заняла второе место по шахматам и русским шашкам, а также первое место по международным шашкам», — уточнил собеседник агентства.

Владимир Новиков добавил, что всего за победу боролись около 50 спортсменов из 14 регионов России.