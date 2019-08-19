Объявлена стоимость абонементов на матчи пензенского «Дизеля» Спорт

Пенза, 19 августа 2019. PenzaNews. Сезонный абонемент на 27 домашних игр пензенского клуба «Дизель» в рамках чемпионата по хоккею среди мужских команд сезона 2019–2020 годов «ВХЛ – Кубок Шелкового пути» будет стоить от 3,5 тыс. до 5,5 тыс. рублей в зависимости от сектора большого зала спортивно-зрелищного комплекса «Дизель-Арена».

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Абонемент для детей на любую трибуну обойдется в 1,7 тыс. рублей.

Для пенсионеров его стоимость будет варьироваться от 2,6 тыс. до 4,6 тыс. рублей.

Семейный абонемент включает в себя пакетное приобретение. В этом случае каждый взрослый получит скидку в 20%, а ребенок — 50% на школьный абонемент.

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Как сообщается на сайте СЗК «Дизель-Арена», продажа абонементов стартует в предстоящий вторник, 20 августа.

При этом до 22 августа забронировать и выкупить места смогут только владельцы абонементов сезона 2018–2019 годов. После этого будет открыта свободная продажа.

С понедельника, 2 сентября, болельщики смогут приобрести билеты на первую домашнюю серию игр регулярного чемпионата ВХЛ.

Дети до 6 лет включительно без предоставления отдельного места смогут пройти на матчи бесплатно. Кроме того, вход будет свободным для инвалидов I группы и сопровождающих их лиц, а также ветеранов Великой Отечественной войны.