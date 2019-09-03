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Более 200 юных туристов станут участниками слета под Пензой

09:11 | 03.09.2019 | Спорт

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Пенза, 3 сентября 2019. PenzaNews. Более 200 учащихся Пензенской области примут участие в региональном слете юных туристов, посвященном памяти педагога, ветерана Великой Отечественной войны Татьяны Мартыненко, который пройдет на базе детского оздоровительного лагеря «Радуга» на Светлой поляне с 5 по 7 сентября.

Более 200 юных туристов станут участниками слета под Пензой. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Для детей подготовлена насыщенная программа.

Она включает в себя спортивные мероприятия — командные соревнования на короткой туристской полосе препятствий, прохождение различных маршрутов, ориентирование и другие испытания.

Также предусмотрена конкурсная составляющая. Юные туристы должны будут проявить свои творческие способности, знания и умения во время представления команд, в конкурсе походной кухни, фотографии и краеведении.

Кроме того, будет оцениваться способность участников организовать быт в походных условиях, сообщает пресс-служба министерства образования Пензенской области.

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