Никита Ли будет играть за пензенский «Дизель» Спорт

Пенза, 4 сентября 2019. PenzaNews. Руководство пензенского профессионального клуба «Дизель» заключило контракт на сезон 2019–2020 годов с воспитанником московской школы хоккея, нападающим Никитой Ли, который ранее находился в команде на просмотре.

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Спортсмен пояснил, что принял решение перейти в «Дизель» из «Спартака», поскольку стремится играть «в конкурентоспособной команде с отличными условиями».

«Хочу показать свой лучший хоккей и сделать все для того, чтобы команда побеждала», — сказал он.

Как сообщает пресс-служба «Дизеля», во время предсезонного турнира форвард принял участие в 13 матчах, забросил три шайбы, отдал две результативные передачи.

На соревнованиях в Альметьевске хоккеист был признан лучшим нападающим.

Всего за годы взрослой карьеры Никита Ли провел в Высшей хоккейной лиге 61 матч за дмитровскую «Звезду-ВДВ», воскресенский «Химик» и нефтекамский «Торос». Забросил четыре шайбы, отдал три передачи.

Кроме того, в его активе 62 игры в Континентальной хоккейной лиге в составе московского «Спартака», в которых он отметился четырьмя результативными передачами.