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Денис Аблязин вошел в предварительный состав сборной России на чемпионат мира

10:49 | 07.09.2019 | Спорт

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Пенза, 7 сентября 2019. PenzaNews. Денис Аблязин, представляющий Пензенскую область, включен в предварительный состав сборной России на предолимпийский чемпионат мира по спортивной гимнастике, который пройдет в городе Штутгарте в Германии с 4 по 13 октября.

Денис Аблязин вошел в предварительный состав сборной России на чемпионат мира. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Всего в национальную команду включены 12 спортсменов.

Среди мужчин, помимо Дениса Аблязина, это Давид Белявский, Артур Далалоян, Никита Нагорный, Иван Стретович и Владислав Поляшов, среди женщин — Лилия Ахаимова, Ангелина Мельникова, Ангелина Симакова, Александра Щеколдина, Дарья Спиридонова и Анастасия Агафонова.

Окончательный состав сборной страны должен быть объявлен не позднее 16 сентября, сообщается на сайте центра спортивной подготовки Пензенской области.

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