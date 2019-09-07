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Около 1 тыс. человек стали участниками пензенской спартакиады трудящихся

13:25 | 07.09.2019 | Спорт

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Каменка, 7 сентября 2019. PenzaNews. Около 1 тыс. человек стали участниками регионального этапа спартакиады трудовых коллективов России, который стартовал на стадионе «Труд» в Каменке Пензенской области в субботу, 7 сентября.

Около 1 тыс. человек стали участниками пензенской спартакиады трудящихся

Фото: Pnzreg.ru

Приветствуя участников и болельщиков, губернатор Иван Белозерцев отметил, что физическая активность открывает широкие возможности для самореализации человека, сохранения и укрепления здоровья.

«Правительство поддерживает развитие любительского спорта. В Каменке будет отремонтировано футбольное поле с подогревом, в следующем году планируем приступить к строительству физкультурно-оздоровительного комплекса. На эти цели будет направлено около 150 млн. рублей», — добавил глава региона.

Как сообщает пресс-служба правительства Пензенской области, в рамках спартакиады в Каменке сильнейшие будут определены в волейболе, гиревом спорте, легкой атлетике, мини-футболе, настольном теннисе, перетягивании каната, плавании, баскетболе, шахматах, армспорте, а также в соревнованиях среди семей.

Победители среди сборных городских округов и муниципальных районов представят регион на V всероссийской спартакиаде трудящихся, которая состоится в Тамбове с 12 по 16 сентября.

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