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При реконструкции поля стадиона в Каменке предусмотрят навесы над трибунами

16:12 | 07.09.2019 | Спорт

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Каменка, 7 сентября 2019. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев поручил установить навес над трибунами в рамках реконструкции футбольного поля стадиона «Дорожник».

При реконструкции поля стадиона в Каменке предусмотрят навесы над трибунами

Фото: Pnzreg.ru

«Предусмотрите установку навеса над зрительскими трибунами. Очень важно обеспечить комфорт для зрителей, болельщиков, которые будут посещать спортивные мероприятия», — сказал глава региона в ходе рабочего визита на объект в субботу, 7 сентября.

Как сообщает пресс-служба правительства Пензенской области, обновление футбольного поля на стадионе проводится в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография».

Запланировано смонтировать инженерные сети для подогрева игрового поля, уложить искусственное покрытие, установить освещение.

По данным пресс-службы облправительства, в ближайшие два года на развитие спортивной инфраструктуры в Каменке будет направлено 150 млн. рублей — на реконструкцию футбольного поля на стадионе «Дорожник» и строительство физкультурно-оздоровительного комплекса.

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