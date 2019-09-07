При реконструкции поля стадиона в Каменке предусмотрят навесы над трибунами Спорт

Каменка, 7 сентября 2019. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев поручил установить навес над трибунами в рамках реконструкции футбольного поля стадиона «Дорожник».

Фото: Pnzreg.ru

«Предусмотрите установку навеса над зрительскими трибунами. Очень важно обеспечить комфорт для зрителей, болельщиков, которые будут посещать спортивные мероприятия», — сказал глава региона в ходе рабочего визита на объект в субботу, 7 сентября.

Как сообщает пресс-служба правительства Пензенской области, обновление футбольного поля на стадионе проводится в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография».

Запланировано смонтировать инженерные сети для подогрева игрового поля, уложить искусственное покрытие, установить освещение.

По данным пресс-службы облправительства, в ближайшие два года на развитие спортивной инфраструктуры в Каменке будет направлено 150 млн. рублей — на реконструкцию футбольного поля на стадионе «Дорожник» и строительство физкультурно-оздоровительного комплекса.