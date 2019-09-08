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Пензенская «Юность» вступит в борьбу за Кубок России по баскетболу 18 сентября

13:57 | 08.09.2019 | Спорт

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Пенза, 8 сентября 2019. PenzaNews. Пензенская «Юность» проведет первый матч в рамках Кубка России по баскетболу среди женских команд в Красноярске во вторник, 18 сентября.

Пензенская «Юность» вступит в борьбу за Кубок России по баскетболу 18 сентября. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Пензенские спортсменки в этот день сыграют с местным «Енисеем-2».

19 сентября они встретятся со «Спартаком-2» из Ногинска, 20-го числа — с клубом «Самара», 21-го — с «Шахтами».

За выход в следующий этап соревнований в группе «А» команды сыграют в один круг. Победитель раунда получит путевку в 1/8 финала, где 26 сентября встретится с командой «МБА» из Москвы.

Игры четвертьфинала состоятся 27 октября, полуфиналы — 24 ноября.

Финал и матч за третье место намечены на 22 декабря, сообщает пресс-служба баскетбольного клуба «Юность».

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