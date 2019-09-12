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Пенза присоединится к «Кроссу нации» 21 сентября

10:13 | 12.09.2019 | Спорт

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Пенза, 12 сентября 2019. PenzaNews. Жители Пензы присоединятся к всероссийской акции «Кросс нации – 2019», старт которой будет дан в створе улиц Окружной и Зеленодольской — в районе спортивно-зрелищного комплекса «Дизель-Арена» — в субботу, 21 сентября.

Пенза присоединится к «Кроссу нации» 21 сентября. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Маршрут дистанций будет проходить по улицам Окружной, Мира, Карпинского, дороге-дублеру улицы Окружной, улице Зеленодольской. Финиш будет на улице Окружной и на Олимпийской аллее.

Протяженность дистанции самого массового забега составит 5 км. Спортсмены будут бороться за победу на дистанциях 6, 8 и 12 км. Самые юные участники — мальчики и девочки 2010 года рождения и младше — попробуют пробежать 2 км 19 метров.

Номера участников будут выдавать во время регистрации с 8.00 до 9.30 в районе СЗК «Дизель-Арена».

Победители соревнований будут награждены кубками Министерства спорта РФ, участники, занявшие призовые места на каждой дистанции, получат медали и дипломы Минспорта России, сообщает пресс-служба мэрии.

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