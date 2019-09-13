В Каменке на стадионе будет оборудовано футбольное поле с подогревом Спорт

Каменка, 13 сентября 2019. PenzaNews. Искусственное футбольное поле с подогревом будет оборудовано на стадионе спортивной школы «Дорожник» на улице Гражданской в городе Каменке Пензенской области. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе министерства строительства и дорожного хозяйства региона.

Фото: Kamenka.pnzreg.ru

«На объекте задействованы десять единиц техники и 15 человек. Работы ведутся весь световой день», — пояснили в ведомстве.

В пресс-службе добавили, что старые трибуны будут реконструированы, а вместимость новых составит 1 тыс. мест.

Как уточняется на сайте администрации Каменского района, в настоящее время на объекте ведутся подготовительные работы — производится снятие верхнего слоя и разравнивается поверхность, одним из следующих этапов станет прокладка коммуникаций для подогрева.

Согласно данным портала госзакупок, ранее был объявлен аукцион на определение подрядчика на строительство инженерных сетей стадиона спортшколы «Дорожник» в Каменке. Его начальная (максимальная) цена составляла 17,8 млн. рублей. На аукцион поступила одна заявка от ООО «Дорожное ремонтно-строительное управление». Заключение контракта с данной организацией находится на этапе подписания заказчиком.

На сайте спортшколы «Дорожник» отмечается, что строительство стадиона в городе было начато в 1980 году каменским ДРСУ, где на базе взрослой футбольной команды «Спартак» в 1982 году появился подростковый клуб «Юный дорожник», в котором дети занимались футболом.