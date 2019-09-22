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Пензенский дзюдоист завоевал «бронзу» на кубке председателя СКР

12:15 | 22.09.2019 | Спорт

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Пенза, 22 сентября 2019. PenzaNews. Воспитанник пензенской школы дзюдо Артем Филимонов завоевал «бронзу» на всероссийских соревнованиях среди юношей на кубок председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина в Великом Новгороде. Об этом ИА «PenzaNews» сообщил президент областной федерации дзюдо Эдуард Копылов.

Пензенский дзюдоист завоевал «бронзу» на кубке председателя СКР

Фото: федерация дзюдо Пензенской области

«Борьбу за победу вели более 100 спортсменов из 15 регионов России, которые показали высокий уровень мастерства», — сказал собеседник агентства.

Он напомнил, что впервые всероссийские соревнования на кубок председателя СКР прошли в 2012 году в подмосковном Ногинске.

«Затем дзюдоистов принимали Казань, Невинномыск, Самара, Тюмень, Тула и Армавир. Планируется, что следующим городом проведения турнира станет Пенза», — отметил Эдуард Копылов.

Всероссийские соревнования по дзюдо среди юношей в возрасте до 15 лет посвящены памяти юных героев Отечества и сотрудников Следственного комитета России, погибших при исполнении служебного долга.

Первый турнир состоялся в Ногинске — на малой родине самого молодого кавалера ордена Мужества Евгения Табакова — мальчика, отдавшего свою жизнь, защищая сестру от насильника.

Среди тех, кто был награжден посмертно, также Данила Садыков, погибший при спасении ребенка, и Андрей Касимов, спасавший сестру от рук преступника.

В этом году список юных героев пополнили имена Алексея Мартыненко и Святослава Юшкова, которые ценой своих жизней совершили героические поступки при спасении людей при пожаре. Алексей Мартыненко бросился на помощь детям из горящей палатки в туркомплексе «Холдоми» в Хабаровском крае и получил ожоги, несовместимые с жизнью. Святослав Юшков всеми силами пытался вытащить дедушку из охваченной пожаром бани, но огонь перекинулся и на него. Дедушка скончался, мальчик с обширными ожогами был доставлен в специализированный центр Нижнего Новгорода, но спасти его не удалось.

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