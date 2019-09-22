Пензенский дзюдоист завоевал «бронзу» на кубке председателя СКР Спорт

Пенза, 22 сентября 2019. PenzaNews. Воспитанник пензенской школы дзюдо Артем Филимонов завоевал «бронзу» на всероссийских соревнованиях среди юношей на кубок председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина в Великом Новгороде. Об этом ИА «PenzaNews» сообщил президент областной федерации дзюдо Эдуард Копылов.

Фото: федерация дзюдо Пензенской области

«Борьбу за победу вели более 100 спортсменов из 15 регионов России, которые показали высокий уровень мастерства», — сказал собеседник агентства.

Он напомнил, что впервые всероссийские соревнования на кубок председателя СКР прошли в 2012 году в подмосковном Ногинске.

«Затем дзюдоистов принимали Казань, Невинномыск, Самара, Тюмень, Тула и Армавир. Планируется, что следующим городом проведения турнира станет Пенза», — отметил Эдуард Копылов.

Всероссийские соревнования по дзюдо среди юношей в возрасте до 15 лет посвящены памяти юных героев Отечества и сотрудников Следственного комитета России, погибших при исполнении служебного долга.

Первый турнир состоялся в Ногинске — на малой родине самого молодого кавалера ордена Мужества Евгения Табакова — мальчика, отдавшего свою жизнь, защищая сестру от насильника.

Среди тех, кто был награжден посмертно, также Данила Садыков, погибший при спасении ребенка, и Андрей Касимов, спасавший сестру от рук преступника.

В этом году список юных героев пополнили имена Алексея Мартыненко и Святослава Юшкова, которые ценой своих жизней совершили героические поступки при спасении людей при пожаре. Алексей Мартыненко бросился на помощь детям из горящей палатки в туркомплексе «Холдоми» в Хабаровском крае и получил ожоги, несовместимые с жизнью. Святослав Юшков всеми силами пытался вытащить дедушку из охваченной пожаром бани, но огонь перекинулся и на него. Дедушка скончался, мальчик с обширными ожогами был доставлен в специализированный центр Нижнего Новгорода, но спасти его не удалось.