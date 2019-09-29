В Пензе на станции юных туристов прошел фестиваль «Сурский компас» Спорт

Пенза, 29 сентября 2019. PenzaNews. Примерно 200 человек из Пензы и районов области приняли участие в фестивале «Сурский компас», прошедшем на территории станции юных туристов имени Т.Т. Мартыненко в минувшую субботу, 28 сентября.

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Как сообщает пресс-служба областного отделения Русского географического общества (РГО), перед началом основной программы участники высадили саженцы сосны, внеся тем самым вклад в озеленение города.

Ключевым событием фестиваля стало открытие площадки для уличной гимнастики.

По словам заместителя директора пензенской областной станции юных туристов Татьяны Клочковой, в 2017 году на территории учреждения был возведен учебно-тренировочный комплекс для занятий спортивным туризмом, на котором осуществлялась подготовка учащихся и проводились соревнования различного уровня.

«В 2019 году комплекс дополнен воркаут-площадкой для силовой подготовки спортсменов», — пояснила она.

Силовые гимнастические упражнения продемонстрировали представители областной федерации воздушно-силовой атлетики и спортивной йоги.

В продолжение фестиваля состоялись состязания. Юные туристы показали свое мастерство на маятнике, параллельной переправе, бревне, в спортивном ориентировании, лабиринте, лассо и силовых упражнениях.