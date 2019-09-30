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Афремова завоевала два «серебра» на этапах Кубка мира по велоспорту-ВМХ в Аргентине

18:39 | 30.09.2019 | Спорт

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Пенза, 30 сентября 2019. PenzaNews. Представительница клуба «Локомотив-Пенза» Наталья Афремова завоевала две золотые медали на 9 и 10 — заключительных — этапах Кубка мира по велоспорту-ВМХ (UCI BMX Supercross World Cup) в Аргентине.

Афремова завоевала два «серебра» на этапах Кубка мира по велоспорту-ВМХ в Аргентине. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщает пресс-служба Всероссийской федерации велосипедного спорта России, всего пензенская спортсменка заработала 890 очков.

Победительницей обоих этапов и Кубка мира стала Лаура Смюлдерс (Laura Smulders) из Нидерландов. В сумме она набрала 1 тыс. 270 очков.

Третье место на этапах и второе в общем зачете заняла Фелишия Стенсил (Felicia Stansil) из США. В ее активе 925 очков.

По итогам десяти этапов Наталья Афремова расположилась на четвертой строчке итогового протокола. Она четыре раза становилась серебряным призером и один — бронзовым.

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