Пензенская область присоединится к Всероссийскому дню ходьбы Спорт

Пенза, 3 октября 2019. PenzaNews. Пензенская область присоединится к акции «Всероссийский день бега», который проводится с целью пропаганды физической активности и здорового образа жизни.

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Жители, пришедшие на Олимпийскую аллею в Пензе утром в субботу, 5 октября, смогут выбрать одну из двух дистанций — 2 и 4 км.

По данным областного Минспорта, призовых мест не предусмотрено. Вместе с тем на финише участников будут ждать дипломы, а также лотерея с розыгрышем призов, среди которых — абонементы на посещение спортивных объектов.

Всероссийский день ходьбы пройдет 5 и 6 октября в 50 регионах. Организатором мероприятия является Олимпийский комитет России.

В 2019 году центральной площадкой акции станет Ижевск. Ожидается, что в церемонии открытия примут участие президент ОКР Станислав Поздняков и глава Удмуртии Александр Бречалов. Ведущим будет телекомментатор Дмитрий Губерниев.