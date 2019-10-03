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Пензенская область присоединится к Всероссийскому дню ходьбы

20:00 | 03.10.2019 | Спорт

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Пенза, 3 октября 2019. PenzaNews. Пензенская область присоединится к акции «Всероссийский день бега», который проводится с целью пропаганды физической активности и здорового образа жизни.

Пензенская область присоединится к Всероссийскому дню ходьбы. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Жители, пришедшие на Олимпийскую аллею в Пензе утром в субботу, 5 октября, смогут выбрать одну из двух дистанций — 2 и 4 км.

По данным областного Минспорта, призовых мест не предусмотрено. Вместе с тем на финише участников будут ждать дипломы, а также лотерея с розыгрышем призов, среди которых — абонементы на посещение спортивных объектов.

Всероссийский день ходьбы пройдет 5 и 6 октября в 50 регионах. Организатором мероприятия является Олимпийский комитет России.

В 2019 году центральной площадкой акции станет Ижевск. Ожидается, что в церемонии открытия примут участие президент ОКР Станислав Поздняков и глава Удмуртии Александр Бречалов. Ведущим будет телекомментатор Дмитрий Губерниев.

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