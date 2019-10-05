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В Пензе 7–13 октября пройдет чемпионат России по бильярдному спорту

14:56 | 05.10.2019 | Спорт

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Пенза, 5 октября 2019. PenzaNews. Чемпионат России по бильярдному спорту пройдет в Пензе на базе клуба «Rich» в торговом центре «Олимп» с 7 по 13 октября.

В Пензе 7–13 октября пройдет чемпионат России по бильярдному спорту. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В первый день состоится регистрация участников, а затем будет организована жеребьевка. Открытие состязаний намечено на вторник, 8 октября.

Согласно положению, чемпионат будет проводиться в дисциплине «Свободная пирамида» в два этапа. Первый — предварительный — с выбыванием после второго поражения, финальный — по олимпийской системе.

Количество участников, которые пройдут во второй этап, а также формат личных встреч определит главная судейская коллегия по согласованию с председателем оргкомитета.

Матч за третье место проводиться не будет. Оно будет присуждено обоим участникам, уступившим в полуфиналах.

Общий призовой фонд чемпионата составляет 420 тыс. рублей.

Как сообщает пресс-служба министерства физкультуры и спорта Пензенской области, регион на турнире представят восемь спортсменов — Артем Ирышков, Сергей Ясинецкий, Артур Ретунский и Алексей Клячман из Пензы,Алексей Скрынников, Дмитрий Радаев и Кристина Зорина из Заречного, а также Александр Суменков из Никольска.

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