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Турнир по снайперской стрельбе под Пензой объединил 60 сотрудников спецподразделений

15:50 | 08.10.2019 | Спорт

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Пенза, 8 октября 2019. PenzaNews. 60 сотрудников подразделений специального назначения в составе 17 команд, представляющих Пензенскую, Самарскую, Саратовскую области и Мордовию, стали участниками двухдневного турнира по тактической стрельбе из снайперского и автоматического оружия, который стартовал во вторник, 8 октября. Об этом сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Пензенской области.

Турнир по снайперской стрельбе под Пензой объединил 60 сотрудников спецподразделений

Фото: Pnzreg.ru

Соревнования, посвященные памяти сотрудников пензенского специального отряда быстрого реагирования (СОБР), погибших при исполнении служебного долга на Северном Кавказе, организованы на полигоне управления ФСИН России по Пензенской области в селе Богословка.

В качестве почетных гостей на церемонию открытия турнира были приглашены родные погибших бойцов.

В ходе официальной части представители пензенского СОБРа выступили с показательными выступлениями. Также зрители могли ознакомиться со спецтехникой и вооружением.

Программа состязаний включает в себя пять упражнений, имитирующих ситуации, с которыми сотрудники спецподразделений могут столкнуться в реальных условиях.

В этом году судьи придумали одно новое. Оно предусматривает, что стрелки занимают огневой рубеж, а перед ними в произвольном порядке находятся фотографии «заложников» лицевой стороной вниз. Снайперская группа уточняет дальности до целей. По сигналу таймера старший группы переворачивает фотографии «заложников», а снайпер должен поразить условного «террориста» любым количеством выстрелов в произвольной последовательности.

Победитель будет определен по наименьшему времени, затраченному на выполнение упражнения, с учетом добавления штрафных баллов.

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