Пензенский «Дизель» уступил «Югре» в Ханты-Мансийске Спорт

Пенза, 10 октября 2019. PenzaNews. Пензенский профессиональный хоккейный клуб «Дизель» уступил «Югре» в выездном матче чемпионата «ВХЛ — Кубок Шелкового пути» сезона 2019–2020 годов, состоявшемся в Ханты-Мансийске в минувшую среду, 10 октября.

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Счет в игре открыл нападающий «Югры» Дмитрий Арсенюк, после чего пензенский форвард Павел Медведев сравнял результат — 1:1.

Во втором отрезке встречи зрители забитых шайб не увидели.

В третьем периоде хозяева льда оказались удачливее. Сначала отличился нападающий ханты-мансийского клуба Андрей Сигарев. Затем успех закрепил форвард «Югры» Павел Махановский. «Дизель» на это ответил точным броском Владислава Барулина. Итог встречи — 3:2.

После 12 проведенных матчей «Дизель» по-прежнему имеет в своем активе 11 очков. Команда опустилась на 24 строчку турнирной таблицы.

Следующую игру пензенский клуб вновь проведет на выезде. 12 октября его соперником станет «Ермак».