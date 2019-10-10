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В Пензе на здании школы №7 открыта мемориальная доска тренеру Василию Ядренцеву

12:30 | 10.10.2019 | Спорт

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Пенза, 10 октября 2019. PenzaNews. Мемориальная доска тренеру по хоккею Василию Ядренцеву открыта на здании средней общеобразовательной школы №7 на улице Гоголя в Пензе, где учился будущий наставник спортсменов.

В Пензе на здании школы №7 открыта мемориальная доска тренеру Василию Ядренцеву

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

На торжественное мероприятие, организованное по этому случаю, в качестве почетных гостей были приглашены родные и близкие заслуженного тренера РСФСР.

Присутствующие поделились воспоминаниями о наставнике и отметили его вклад в подготовку пензенских хоккеистов.

Василий Ядренцев учился в школе №7 города Пензы с 1952 по 1955 годы. В это время он начал активно заниматься хоккеем. Был одним из лучших игроков команды «Дизелист». Выступал на позиции защитника, был капитаном.

Карьеру игрока завершил в 1968 году.

Тренировал юниорскую сборную СССР. Среди его воспитанников — Василий Первухин, Александр и Владимир Голиковы, Александр Кожевников, Александр Герасимов, Сергей Андреев и Олег Бутылин.

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