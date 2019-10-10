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В Кузнецке стартовало первенство города по боксу

16:55 | 10.10.2019 | Спорт

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Кузнецк, 10 октября 2019. PenzaNews. Открытое первенство Кузнецка Пензенской области по боксу стартовало в физкультурно-оздоровительном комплексе «Звездный» в четверг, 10 октября.

В Кузнецке стартовало первенство города по боксу. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Обращаясь к присутствующим, и.о. мэра Сергей Златогорский отметил, что бокс имеет богатые традиции в Кузнецке.

«Неслучайно, когда мы проводим мероприятия такого масштаба, к нам приезжают много гостей со всей страны. Именно на таких соревнованиях куется характер и растет мастерство. Мы постарались создать хорошие условия для достижения вами высоких результатов», — сказал он.

Также с приветственным словом к участникам обратился вице-президент федерации бокса Пензенской области Юрий Черников.

Затем спортсменам было показано видеообращение чемпиона мира по боксу среди профессионалов Романа Кармазина.

Как сообщает пресс-служба администрации Кузнецка, состязания объединили юношей 2007 года и старше, а также девушек 2004–2005 годов рождения.

Финальные бои состоятся 12 октября.

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