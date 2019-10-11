Пензенская «Лагуна-УОР» с победы стартовала на Кубке России Спорт

Пенза, 11 октября 2019. PenzaNews. Пензенский женский мини-футбольный клуб «Лагуна-УОР», являющийся действующим обладателем Кубка России, одержал победу над «Мосполитехом» в первом матче предварительного этапа нового розыгрыша турнира в Нижнем Новгороде в пятницу, 11 октября.

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Команды долго не могли поразить ворота друг друга, обмениваясь обоюдоострыми атаками, однако упорнее в своем стремлении набрать очки оказалась «Лагуна-УОР».

Единственный гол был забит на 38-й минуте: Оксана Алемайкина подала мяч в штрафную с углового, и Ирина Родькина первым касанием перевела его в створ.

Поразить ворота Светланы Роговской, которая после длительного перерыва вернулась в профессиональный спорт, футболистки «МосПолитеха» так и не смогли.

Комментируя исход встречи, Ирина Родькина поделилась эмоциями, которые помешали команде на старте встречи.

«Никак не могли войти в игру с уверенностью. Сказалось, наверное, что это первый официальный матч. Все волновались, это естественно, но главное, что мы смогли собраться и добиться нужного результата», — отметила она.

Следующую встречу «Лагуна-УОР» проведет против московской команды «Три звездочки» в субботу, 12 октября.

Завершится этап 13-го числа игрой пензенского клуба против дебютанта профессиональной лиги «Норманочки», на чьей площадке проводятся матчи.

В последней встрече подопечным Михаила Крюкова будут противостоять бывшие одноклубницы — летом в Нижний Новгород из Пензы переехали Мария Сурнина, Юлия Нелюбова и Яна Зимирова. Однако, по данным пресс-службы «Лагуны-УОР», участие последней в матче под вопросом, так как недавно спортсменке была сделана операция.