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Пензенский «Дизель» одержал уверенную победу над «Ермаком» в Ангарске

10:06 | 13.10.2019 | Спорт

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Пенза, 13 октября 2019. PenzaNews. Пензенский профессиональный хоккейный клуб «Дизель» одержал убедительную победу над ангарским «Ермаком» в выездном матче чемпионата «ВХЛ — Кубок Шелкового пути» сезона 2019–2020 годов.

Пензенский «Дизель» одержал уверенную победу над «Ермаком» в Ангарске. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Счет на 4-й минуте встречи открыл нападающий «Ермака» Артем Воробьев. Однако уже через две минуты пензенский форвард Давид Думбадзе забросил ответную шайбу, сравняв результат, а еще через некоторое время Павел Медведев вывел «Дизель» вперед — 1:2.

Во втором отрезке матча хозяева льда попытались отыграться, но гости были удачливее. Отличились нападающие Давид Думбадзе и Василий Хабаров — 1:4.

Заключительный период также остался за «Дизелем». Точен на реализации был Зигурдс Подзиньш. Итог игры — 1:5.

После 13 проведенных матчей пензенский клуб набрал 13 очков и поднялся на 18 строчку турнирной таблицы.

Следующую встречу «Дизель» вновь проведет на выезде. В понедельник, 14 октября, его соперником станет «Сокол».

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